Serie A, Torino-Genoa 2-1: decide Maripan al 90'. Il Grifone ultimo in classifica

Alle ore 12:30 è andata in scena la partita tra Torino e Genoa, valida per l'ottava giornata di Serie A e terminata con il risultato di 2-1 in favore dei padroni di casa. Il Grifone parte meglio e si porta in vantaggio al minuto 7 con Thorsby, bravo a sfruttare l'intervento a vuoto di Asllani. Successivamente gli ospiti collezionano diverse occasioni e vanno vicini al raddoppio con Malinovskyi, Ekhator e ancora Thorsby. Nella ripresa i granata sembra più vivaci e al 63' pareggiano i conti grazie all'autorete di Sabelli, il quale devia involontariamente il pallone nella propria porta per anticipare Che Adams. La partita si avvia verso il pareggio, ma al 90' arriva la svolta: calcio d'angolo di Lazaro e conclusione al volo di Maripan, che buca Leali e regala la vittoria ai granata. Con questo risultato il Torino sale all'undicesimo posto con 11 punti, mentre il Genoa è ultimo a quota 3.