Serie A, Roma e Napoli in testa dopo 6 giornate per la seconda volta nella storia: era accaduto soltanto nel 1989/90

06/10/2025 alle 12:59.
Dopo sei giornate di campionato la Serie A ha due padroni e si tratta di Roma e Napoli. Le formazioni di Gian Piero Gasperini e Antonio Conte sono appaiate in vetta alla classifica a 15 punti, frutto delle cinque vittorie ottenute in sei gare. Per i giallorossi l'unica sconfitta è avvenuta in casa contro il Torino per 0-1, mentre i partenopei hanno perso 2-1 a San Siro contro il Milan. Come rivelato dal portale di statistiche OptaPaolo, era successo solo nel 1989/90 che Napoli e Roma si trovassero da sole in testa alla classifica dopo almeno sei turni giocati nella storia della Serie A a girone unico (dal 1929/30).