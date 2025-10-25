Serie A, Parma-Como 0-0: i lariani si portano a -2 dalla Roma. L'Udinese batte 3-2 il Lecce

Alle ore 15 sono andate in scena due partite dell'ottava giornata di Serie A e si tratta di Parma-Como e Udinese-Lecce. Pareggio a reti bianche tra Parma e Como, ma i crociati vanno vicinissimi al gol vittoria con Cutrone (traversa nel primo tempo) e Delprato (fermato da Butez). In seguito a questo 0-0 il Como sale al sesto posto con 13 punti e si porta a -2 dalla Roma quarta, mentre il Parma è quindicesimo a quota 7.

Vittoria per l'Udinese, che batte 3-2 il Lecce in una gara ricca di emozioni. I friulani partono bene e passano in vantaggio al minuto 16 con Karlstrom su assist di Atta. Il centrocampista francese si ripete e al 37' serve un altro assist per Davis, il quale non sbaglia di testa e sigla il raddoppio. Nella ripresa arriva la risposta dei pugliesi con Berisha, ma all'89' Buksa chiude i conti e firma il 3-1. Il Lecce non molla e al 96' N'Dri riapre la gara ma non c'è più tempo. In seguito a questa vittoria l'Udinese diventa ottava con 12 punti, mentre il Lecce resta sedicesimo a quota 6.