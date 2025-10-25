Serie A, Napoli-Inter 3-1: partenopei in vetta a +3 sulla Roma

Il Napoli vince il big match dell'ottava giornata e batte 3-1 l'Inter, volando a 18 punti in classifica. Una vittoria importante per i partenopei, che però hanno perso per infortunio Kevin De Bruyne, uscito subito dopo aver trasformato il calcio di rigore del momentaneo vantaggio al 33'. Nella ripresa, dopo il gran gol di McTominay per il raddoppio dei padroni di casa e il rigore di Çalhanoğlu per gli ospiti, è stato Anguissa a trovare il gol del definitivo 3-1, che ha chiuso i conti.

Un risultato che ridisegna le zone alte della classifica e che interessa da vicino la Roma, impegnata domani contro il Sassuolo. Con questa vittoria, il Napoli si porta a 18 punti, staccando l'Inter che resta ferma a 15, alla pari proprio dei giallorossi. Un'eventuale vittoria della squadra di Gasperini a Reggio Emilia permetterebbe quindi di agganciare il Napoli in vetta alla classifica.