Il Napoli rischia ma alla fine ribalta la partita. Allo stadio Diego Armando Maradona finisce 2-1 contro il Genoa. Ad andare in vantaggio sono gli ospiti con uno splendido gol di tacco di Jeff Ekhator. Nella ripresa, arriva la reazione della squadra di Conte che prima pareggia i conti con Zambo Anguissa e poi segna il gol vittoria con Hojlund. I partenopei agganciano così la Roma al primo posto in classifica con 15 punti, mentre la squadra di Vieira rimane all'ultimo posto a pari merito con il Pisa con solo 2 punti in 6 giornate.
Serie A, Napoli-Genoa 2-1: Hojlund regala i 3 punti agli Azzurri che agganciano la Roma in vetta alla classifica
05/10/2025 alle 20:01.