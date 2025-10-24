Serie A, Milan-Pisa 2-2: Atekhame salva i rossoneri al 93'

La gara di anticipo dell'ottava giornata di Serie A si è conclusa con il sorprendente pareggio tra il Milan di Max Allegri e il Pisa di Gilardino. Rafael Leao aveva illuso i suoi nel primo tempo, con un tiro-cross che ha sorpreso Semper. Cuadrado aveva pareggiato i conti dal dischetto qualche minuto dopo l'inizio del secondo tempo, Nzola aveva addirittura firmato il momentaneo 1-2, approfittando di una disattenzione della retroguardia del Milan. Nel finale di gara, al 93', Athekame ha firmato il gol del pareggio con un gol dalla distanza.