Serie A, Milan-Fiorentina 2-1: Gosens illude la Viola, una doppietta di Leao regala la vetta ad Allegri

Il Milan batte la Fiorentina 2-1 e sale al primo posto in classifica, superando in un sol colpo Roma, Napoli e Inter. I viola sono passati in vantaggio con Gosens, ma una doppietta di Rafael Leao, prima con un tiro dalla lunga distanza e poi realizzando un rigore che ha fatto arrabbiare molto Pioli e i suoi uomini, ha ribaltato il match e regalato tre punti pesanti a Max Allegri.