Serie A: l'Inter stende la Fiorentina 3-0 e torna a -3. Colpo della Cremonese a Genova, 0-0 a Bologna

Nei posticipi serali della nona giornata di Serie A, l'Inter risponde presente e si lancia all'inseguimento della coppia di testa. I nerazzurri hanno battuto nettamente la Fiorentina per 3-0 a San Siro, tornando al terzo posto solitario in classifica a quota 18 punti, a tre lunghezze di distanza da Roma e Napoli. A decidere il match è stata la doppietta di Hakan Çalhanoğlu, che prima ha sbloccato il risultato al 66' e poi ha chiuso i conti su rigore all'88'. In mezzo, la rete di Petar Sučić al 71'. La Fiorentina ha chiuso la partita in dieci uomini a causa dell'espulsione di Viti all'86'.

Colpo esterno fondamentale in chiave salvezza per la Cremonese, che ha espugnato Marassi battendo il Genoa 2-0. Protagonista assoluto del match è stato Federico Bonazzoli, autore di una doppietta con un gol per tempo (4' e 49').

Nessun gol e poche emozioni, invece, nella sfida tra Bologna e Torino, terminata con un pareggio a reti bianche per 0-0.