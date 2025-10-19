Serie A, il Bologna vince a Cagliari e sale al quarto posto. Il Genoa spreca: rigore fallito al 97' contro il Parma in 10

Nel pomeriggio domenicale di Serie A il Bologna espugna il campo del Cagliari per 2-0, mentre il Genoa non va oltre lo 0-0 casalingo contro un Parma ridotto in dieci uomini per più di un tempo.

A decidere la sfida in Sardegna sono state una rete per tempo. I rossoblù hanno sbloccato il risultato al 31' con Emil Holm, per poi mettere in cassaforte i tre punti all'80' con il sigillo di Riccardo Orsolini. Con questa vittoria, il Bologna sale a quota 13 punti in classifica, portandosi al quarto posto.

Pareggio a reti inviolate, invece, tra Genoa e Parma. I padroni di casa hanno sprecato la più grande delle occasioni al 97' minuto, quando Cornet ha fallito un calcio di rigore che avrebbe regalato una vittoria insperata. Un pareggio che vale oro per il Parma, rimasto in dieci uomini dal 42' del primo tempo per l'espulsione di Ndiaye.