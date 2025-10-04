Serie A, folle 3-3 tra Lazio e Torino: Coco illude i granata al 93', Cataldi pareggia su rigore al 103'. Parma-Lecce 0-1: Sottil regala la prima vittoria a Di Francesco

Frena la Lazio allo Stadio Olimpico dopo la vittoria per 0-3 in casa del Genoa. Gli uomini di Sarri pareggiano 3-3 contro il Torino al minuto 103 del match valido per la sesta giornata di Serie A: i granata passano in vantaggio al 16' con Simeone, ma i biancocelesti ribaltano la gara già nel primo tempo grazie alla doppietta di Cancellieri. Nella ripresa crescono gli uomini di Baroni e Adams, entrato da tre minuti, sigla la rete del pareggio al 73'. La gara sembra ormai giunta al termine, ma il colpo di testa di Coco al 93' fa momentaneamente sprofondare i biancocelesti. La delusione della Lazio dura però pochissimo, perché al minuto 96 l'arbitro viene richiamato al VAR per un contatto in area tra Coco e Noslin: il direttore di gara assegna il penalty e dal dischetto si presenta Cataldi, il quale spiazza Israel e segna il 3-3 al 103'. In seguito a questo risultato la Lazio resta decima con 7 punti, mentre il Torino è sedicesimo a quota 5.

Colpo esterno del Lecce, che vince 0-1 in casa del Parma: a decidere è il velenosissimo tiro-cross di Sottil al minuto 38. Di Francesco ottiene così il primo successo della stagione e aggancia proprio il Torino e i crociati al quattordicesimo posto in classifica a quota 5 punti.