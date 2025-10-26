Serie A, Fiorentina-Bologna 2-2: Kean salva la Viola

Pareggio in rimonta per la Fiorentina al Franchi: nell'ottava giornata di campionato la sfida con il Bologna finisce 2-2. Al 25' Castro porta in vantaggio gli ospiti e al 52' Cambiaghi raddoppia ma succede di tutto. Dopo il gol annullato a Dallinga per fuorigioco la Fiorentina accorcia le distanze con Gudmundsson dal dischetto e al 94' sempre su rigore Kean salva i suoi dalla sconfitta firmando il 2-2. In mezzo c'è da segnalare anche l'espulsione di Holm che lascia il Bologna in inferiorità numerica. Nel finale Dodo fallisce l'occasione per completare la rimonta. Con questo pareggio la squadra di Pioli sale a 4 punti in classifica, il Bologna a 14.