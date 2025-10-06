Serie A, date e orari dalla tredicesima alla ventiduesima giornata: Roma-Napoli si gioca il 30 novembre, con la Juventus il 20 dicembre (COMUNICATO)

La Serie A ha da poco ufficializzato le date e gli orari dalla tredicesima alla ventiduesima giornata. I big match che la Roma affronterà contro Napoli, Juventus, Atalanta e Milan sono stati fissati rispettivamente: domenica 30 novembre alle 20:45, sabato 20 dicembre alle 20:45, sabato 3 gennaio alle 20:45 e domenica 25 gennaio alle 20:45. Ecco il programma completo.
Tredicesima giornata
venerdì 28 novembre
20:45 | Como - Sassuolo
sabato 29 novembre
15:00 | Genoa - Verona
15:00 | Parma - Udinese
18:00 | Juventus - Cagliari
20:45 | Milan - Lazio
domenica 30 novembre
12:30 | Lecce - Torino
15:00 | Pisa - Inter
18:00 | Atalanta - Fiorentina
20:45 | Roma - Napoli
lunedì 1 dicembre
20:45 | Bologna - Cremonese
Quattordicesima giornata
sabato 6 dicembre
15:00 | Sassuolo - Fiorentina
18:00 | Inter - Como
20:45 | Verona - Atalanta
domenica 7 dicembre
12:30 | Cremonese - Lecce
15:00 | Cagliari - Roma
18:00 | Lazio - Bologna
20:45 | Napoli - Juventus
lunedì 8 dicembre
15:00 | Pisa - Parma
18:00 | Udinese - Genoa
20:45 | Torino - Milan
Quindicesima giornata
venerdì 12 dicembre
20:45 | Lecce - Pisa
sabato 13 dicembre
15:00 | Torino - Cremonese
18:00 | Parma - Lazio
20:45 | Atalanta - Cagliari
domenica 14 dicembre
12:30 | Milan - Sassuolo
15:00 | Fiorentina - Verona
15:00 | Udinese - Napoli
18:00 | Genoa - Inter
20:45 | Bologna - Juventus
lunedì 15 dicembre
20:45 | Roma - Como
Sedicesima giornata
sabato 20 dicembre
18:00 | Lazio - Cremonese
20:45 | Juventus - Roma
domenica 21 dicembre
12:30 | Cagliari - Pisa
15:00 | Sassuolo - Torino
18:00 | Fiorentina - Udinese
20:45 | Genoa - Atalanta
mercoledì 14 gennaio
18:30 | Napoli - Parma
20:45 | Inter - Lecce
giovedì 15 gennaio
18:30 | Verona - Bologna
20:45 | Como - Milan
Diciassettesima giornata
sabato 27 dicembre
12:30 | Parma - Fiorentina
15:00 | Lecce - Como
15:00 | Torino - Cagliari
18:00 | Udinese - Lazio
20:45 | Pisa - Juventus
domenica 28 dicembre
12:30 | Milan - Verona
15:00 | Cremonese - Napoli
18:00 | Bologna - Sassuolo
20:45 | Atalanta - Inter
lunedì 29 dicembre
20:45 | Roma - Genoa
Diciottesima giornata
venerdì 2 gennaio
20:45 | Cagliari - Milan
sabato 3 gennaio
12:30 | Como - Udinese
15:00 | Genoa - Pisa
15:00 | Sassuolo - Parma
18:00 | Juventus - Lecce
20:45 | Atalanta - Roma
domenica 4 gennaio
12:30 | Lazio - Napoli
15:00 | Fiorentina - Cremonese
18:00 | Verona - Torino
20:45 | Inter - Bologna
Diciannovesima giornata
martedì 6 gennaio
15:00 | Pisa - Como
18:00 | Lecce - Roma
20:45 | Sassuolo - Juventus
mercoledì 7 gennaio
18:30 | Bologna - Atalanta
18:30 | Napoli - Verona
20:45 | Lazio - Fiorentina
20:45 | Parma - Inter
20:45 | Torino - Udinese
giovedì 8 gennaio
18:30 | Cremonese - Cagliari
20:45 | Milan - Genoa
Ventesima giornata
sabato 10 gennaio
15:00 | Como - Bologna
15:00 | Udinese - Pisa
18:00 | Roma - Sassuolo
20:45 | Atalanta - Torino
domenica 11 gennaio
12:30 | Lecce - Parma
15:00 | Fiorentina - Milan
18:00 | Verona - Lazio
20:45 | Inter - Napoli
lunedì 12 gennaio
18:30 | Genoa - Cagliari
20:45 | Juventus - Cremonese
Ventunesima giornata
venerdì 16 gennaio
20:45 | Pisa - Atalanta
sabato 17 gennaio
15:00 | Udinese - Inter
18:00 | Napoli - Sassuolo
20:45 | Cagliari - Juventus
domenica 18 gennaio
12:30 | Parma - Genoa
15:00 | Bologna - Fiorentina
18:00 | Torino - Roma
20:45 | Milan - Lecce
lunedì 19 gennaio
18:30 | Cremonese - Verona
20:45 | Lazio - Como
Ventiduesima giornata
venerdì 23 gennaio
20:45 | Inter - Pisa
sabato 24 gennaio
15:00 | Como - Torino
18:00 | Fiorentina - Cagliari
20:45 | Lecce - Lazio
domenica 25 gennaio
12:30 | Sassuolo - Cremonese
15:00 | Atalanta - Parma
15:00 | Genoa - Bologna
18:00 | Juventus - Napoli
20:45 | Roma - Milan
lunedì 26 gennaio
20:45 | Verona - Udinese
(legaseriea.it)