Serie A, date e orari dalla tredicesima alla ventiduesima giornata: Roma-Napoli si gioca il 30 novembre, con la Juventus il 20 dicembre (COMUNICATO)

06/10/2025 alle 18:22.
La Serie A ha da poco ufficializzato le date e gli orari dalla tredicesima alla ventiduesima giornata. I big match che la Roma affronterà contro Napoli, Juventus, Atalanta e Milan sono stati fissati rispettivamente: domenica 30 novembre alle 20:45, sabato 20 dicembre alle 20:45, sabato 3 gennaio alle 20:45 e domenica 25 gennaio alle 20:45. Ecco il programma completo.

Tredicesima giornata

venerdì 28 novembre
20:45 | Como - Sassuolo

sabato 29 novembre
15:00 | Genoa - Verona
15:00 | Parma - Udinese
18:00 | Juventus - Cagliari
20:45 | Milan - Lazio

domenica 30 novembre
12:30 | Lecce - Torino
15:00 | Pisa - Inter
18:00 | Atalanta - Fiorentina
20:45 | Roma - Napoli

lunedì 1 dicembre
20:45 | Bologna - Cremonese

Quattordicesima giornata

sabato 6 dicembre
15:00 | Sassuolo - Fiorentina
18:00 | Inter - Como
20:45 | Verona - Atalanta

domenica 7 dicembre
12:30 | Cremonese - Lecce
15:00 | Cagliari - Roma
18:00 | Lazio - Bologna
20:45 | Napoli - Juventus

lunedì 8 dicembre
15:00 | Pisa - Parma
18:00 | Udinese - Genoa
20:45 | Torino - Milan

Quindicesima giornata

venerdì 12 dicembre
20:45 | Lecce - Pisa

sabato 13 dicembre
15:00 | Torino - Cremonese
18:00 | Parma - Lazio
20:45 | Atalanta - Cagliari

domenica 14 dicembre
12:30 | Milan - Sassuolo
15:00 | Fiorentina - Verona
15:00 | Udinese - Napoli
18:00 | Genoa - Inter
20:45 | Bologna - Juventus

lunedì 15 dicembre
20:45 | Roma - Como

Sedicesima giornata

sabato 20 dicembre
18:00 | Lazio - Cremonese
20:45 | Juventus - Roma

domenica 21 dicembre
12:30 | Cagliari - Pisa
15:00 | Sassuolo - Torino
18:00 | Fiorentina - Udinese
20:45 | Genoa - Atalanta

mercoledì 14 gennaio
18:30 | Napoli - Parma
20:45 | Inter - Lecce

giovedì 15 gennaio
18:30 | Verona - Bologna
20:45 | Como - Milan

Diciassettesima giornata

sabato 27 dicembre
12:30 | Parma - Fiorentina
15:00 | Lecce - Como
15:00 | Torino - Cagliari
18:00 | Udinese - Lazio
20:45 | Pisa - Juventus

domenica 28 dicembre
12:30 | Milan - Verona
15:00 | Cremonese - Napoli
18:00 | Bologna - Sassuolo
20:45 | Atalanta - Inter

lunedì 29 dicembre
20:45 | Roma - Genoa

Diciottesima giornata

venerdì 2 gennaio
20:45 | Cagliari - Milan

sabato 3 gennaio
12:30 | Como - Udinese
15:00 | Genoa - Pisa
15:00 | Sassuolo - Parma
18:00 | Juventus - Lecce
20:45 | Atalanta - Roma

domenica 4 gennaio
12:30 | Lazio - Napoli
15:00 | Fiorentina - Cremonese
18:00 | Verona - Torino
20:45 | Inter - Bologna

Diciannovesima giornata

martedì 6 gennaio
15:00 | Pisa - Como
18:00 | Lecce - Roma
20:45 | Sassuolo - Juventus

mercoledì 7 gennaio
18:30 | Bologna - Atalanta
18:30 | Napoli - Verona
20:45 | Lazio - Fiorentina
20:45 | Parma - Inter
20:45 | Torino - Udinese

giovedì 8 gennaio
18:30 | Cremonese - Cagliari
20:45 | Milan - Genoa

Ventesima giornata

sabato 10 gennaio
15:00 | Como - Bologna
15:00 | Udinese - Pisa
18:00 | Roma - Sassuolo
20:45 | Atalanta - Torino

domenica 11 gennaio
12:30 | Lecce - Parma
15:00 | Fiorentina - Milan
18:00 | Verona - Lazio
20:45 | Inter - Napoli

lunedì 12 gennaio
18:30 | Genoa - Cagliari
20:45 | Juventus - Cremonese

Ventunesima giornata

venerdì 16 gennaio
20:45 | Pisa - Atalanta

sabato 17 gennaio
15:00 | Udinese - Inter
18:00 | Napoli - Sassuolo
20:45 | Cagliari - Juventus

domenica 18 gennaio
12:30 | Parma - Genoa
15:00 | Bologna - Fiorentina
18:00 | Torino - Roma
20:45 | Milan - Lecce

lunedì 19 gennaio
18:30 | Cremonese - Verona
20:45 | Lazio - Como

Ventiduesima giornata

venerdì 23 gennaio
20:45 | Inter - Pisa

sabato 24 gennaio
15:00 | Como - Torino
18:00 | Fiorentina - Cagliari
20:45 | Lecce - Lazio

domenica 25 gennaio
12:30 | Sassuolo - Cremonese
15:00 | Atalanta - Parma
15:00 | Genoa - Bologna
18:00 | Juventus - Napoli
20:45 | Roma - Milan

lunedì 26 gennaio
20:45 | Verona - Udinese

(legaseriea.it)

