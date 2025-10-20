Serie A, Cremonese-Udinese 1-1: Zaniolo risponde a Terracciano. Mai così pochi gol in una giornata

Finisce in parità il posticipo della settima giornata di Serie A tra Cremonese e Udinese. Allo Zini, le due squadre si dividono la posta in palio con il risultato di 1-1, maturato grazie a un botta e risposta tra primo e secondo tempo. A sbloccare il risultato sono i padroni di casa, passati in vantaggio dopo appena quattro minuti con la rete di Filippo Terracciano. Nella ripresa, è Nicolò Zaniolo a trovare il gol del pareggio al 51', fissando il punteggio sull'1-1 finale.

Questo risultato chiude ufficialmente una giornata di Serie A da record negativo. Con soli 11 gol totali realizzati nelle dieci partite, questo è stato il turno con il minor numero di reti segnate da quando il campionato è a 20 squadre. Battuto il precedente record negativo di 13 gol, che si era verificato in quattro occasioni.