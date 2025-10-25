Serie A, Cremonese-Atalanta 1-1: a Vardy risponde Brescianini

Nel match serale dello stadio Zini, la Cremonese di Davide Nicola ha fermato sull’1-1 l'Atalanta di Ivan Juric. Continua quindi l’imbattibilità della Dea che è rimasto l’unico club senza sconfitte in questa Serie A, mentre, i lombardi confermano le impressioni positive delle prime giornate. A portare in vantaggio il club di casa è stato Jamie Vardy con il suo primo gol italiano. All’inglese ha poi risposto Brescianini, entrato poco prima. Il pareggio tra le due compagini non sposta gli equilibri della classifica, con la Cremonese che sale momentaneamente al decimo posto con 11 punti. L'Atalanta, invece, raggiunge la Juventus al settimo posto con 12 punti.