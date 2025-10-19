Serie A, Como-Juventus 2-0: i lariani agganciano i bianconeri a quota 12 punti

Colpo del Como, che batte 2-0 la Juventus nella settima giornata di Serie A e la aggancia in classifica a quota 12 punti. A decidere la sfida sono state una rete in avvio e una nel finale, che hanno condannato i bianconeri a una pesante battuta d'arresto.

La partita si è messa subito in salita per la squadra ospite, passata in svantaggio dopo appena quattro minuti a causa del gol di Marc-Oliver Kempf. Inutile il tentativo di reazione della Juventus, che ha faticato a creare pericoli contro un Como ordinato e ben messo in campo. A chiudere definitivamente i conti nella ripresa è stato Nico Paz, che al 79' ha siglato la rete del definitivo 2-0, regalando una vittoria di prestigio ai padroni di casa.