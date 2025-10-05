Serie A, Bologna-Pisa 4-0: dominio e poker rossoblù. Toscani in 10 dal 36' per l'espulsione di Touré

Alle ore 15 è andata in scena allo Stadio Dall'Ara la partita tra Bologna e Pisa, valida per la sesta giornata di Serie A, e si è conclusa con il risultato di 4-0 in favore dei padroni di casa. Gara a senso unico e già chiusa nella prima frazione di gioco: Cambiaghi sblocca il match al 24' e al minuto 36 Touré lascia i toscani in dieci per un fallo da ultimo uomo. I rossoblù sfruttano la superiorità numerica e chiudono la pratica con le reti di Moro e Orsolini. Terminato il primo tempo sul 3-0, Odgaard realizza anche la rete del poker definitivo al 53'. Con questa vittoria il Bologna sale al settimo posto con 10 punti e aggancia l'Atalanta, mentre il Pisa resta ultimo a quota 2.