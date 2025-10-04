Serie A, Atalanta-Como 1-1: a Samardzic risponde Perrone, finisce in parità a Bergamo

Finisce in parità il match della sesta giornata di Serie A tra l'Atalanta di Ivan Jurić e il Como di Fabregas, oggi squalificato. A Bergamo, le due squadre si dividono la posta in palio con il risultato di 1-1, maturato interamente nel primo tempo. A sbloccare la partita sono i padroni di casa, in vantaggio dopo appena sei minuti con Lazar Samardžić, ma raggiunti al 19' dal pareggio di Máximo Perrone per gli ospiti.

Con questo risultato, l'Atalanta sale a 10 punti in classifica, mentre il Como si porta a quota 9. Un pareggio che offre alla Roma, impegnata domani a Firenze e attualmente a 12 punti, la possibilità di allungare il proprio vantaggio sui bergamaschi.