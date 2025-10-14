Sassuolo-Roma, le informazioni sui biglietti: settore ospiti in vendita a partire da 35 euro (COMUNICATO)

Domenica 26 ottobre alle 15:00, la Roma giocherà al Mapei Stadium contro il Sassuolo. A partire dalle 10:00 di questa mattina, sul sito di Vivaticket è iniziata la vendita del settore ospiti dedicato ai romanisti. Il costo del tagliando è di circa 35 euro e sarà possibile acquistarlo fino alle 19:00 di sabato 25 ottobre.

"Dalle ore 10 di martedì 14 ottobre sono disponibili i biglietti di Sassuolo-Roma, in calendario domenica 26 ottobre alle ore 15:00 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia. Queste sono le modalità di vendita dei tagliandi riservati ai nostri tifosi. I biglietti di Settore Ospiti (Tribuna Nord) potranno essere acquistati cliccando QUI al prezzo di 35 euro fino alle ore 19:00 di sabato 25 ottobre. Per questo match non è attivo il cambio nominativo. Per entrare al Mapei Stadium è necessario essere in possesso di un biglietto valido e di un documento di riconoscimento in corso di validità. Non è richiesta la tessera del tifoso. Per quanto riguarda striscioni e materiali coreografici, in conformità alle determinazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive n. 14/2007 (08/03/2007), le richieste per l’introduzione di striscioni e simili devono essere inviate entro i termini previsti all’indirizzo segreteria@sassuolocalcio.it".

(asroma.com)

