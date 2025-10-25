Sassuolo-Roma, i convocati di Gasperini: ancora assente Angelino

Domani alle ore 15 la Roma affronterà il Sassuolo al Mapei Stadium in occasione del match valido per l'ottava giornata di Serie A e Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati in vista della partita contro i neroverdi. Tutti a disposizione tranne Angelino, il quale è ancora alle prese con la bronchite asmatica.

L'elenco completo dei convocati

Portieri: Vasquez, Gollini, Svilar

Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Sangaré, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Baldanzi, Pisilli

Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, Dybala, Bailey, El Shaarawy

