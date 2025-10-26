Sassuolo-Roma, Grosso: "Peccato per il risultato, siamo rimasti sempre in partita. Matic? È un valore aggiunto"

La Roma vince 1-0 contro il Sassuolo grazie al gol di Paulo Dybala e si conquista la vetta della Serie A. Ai microfoni dei cronisti ha parlato l'allenatore dei neroverdi, Fabio Grosso.

GROSSO A DAZN:

Come sta Berardi?

"È andato a fare accertamenti in ospedale, ma arrivano notizie confortanti. Mi auguro che non sia niente di grave".

Il Sassuolo è sempre rimasto in partita…

"C’è stata partita, siamo stati dentro. Abbiamo affrontato una squadra forte, che è stata brava ad approfittare di una nostra ingenuità. Abbiamo fatto un ottimo inizio e poi siamo rimasti in partita, ma quando giochi contro queste squadre devi essere bravo a concretizzare altrimenti diventa difficile portare a casa il risultato. Faccio comunque i complimenti ai ragazzi. Peccato per il risultato, avremmo voluto e meritato qualcosina di diverso".

Com’è Matic e cosa dà a questa squadra?

"Si responsabilizza da solo a prescindere dalla fascia di capitano, è un giocatore di grandissimo livello. Abbiamo colto questa opportunità e siamo felici di averlo. È un valore aggiunto sia in campo sia fuori, ha grande esperienza e personalità. Queste caratteristiche possono aiutare tutta la squadra".

L’infortunio di Romagna?

“Si è fatto male e avrà bisogno dei suoi tempi di recuperi. In questi periodi i giocatori sono sollecitati e si va incontro a questi contrattempi. Nell’ultima pausa per le nazionali non eravamo stati fortunatissimi, ma capita a tutti. Abbiamo i giocatori per fare bene, per raggiungere il nostro obiettivo dobbiamo affrontare tante difficoltà e lo stiamo facendo”.