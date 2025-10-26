Sassuolo-Roma, Dybala segna e dedica l'esultanza alla moglie incinta: poi il buffetto di Gasperini (FOTO)

Primo gol stagionale in Serie A per Paulo Dybala che porta in vantaggio la Roma sul campo del Sassuolo. Bell'azione dei giallorossi rifinita dalla Joya che poi decide di dedicare il gol alla moglie Oriana che recentemente ha annunciato di essere incinta. Simpatico anche il siparietto tra il calciatore e Gian Piero Gasperini. Il tecnico lo ha raggiunto a bordocampo e gli ha dato un buffetto di approvazione.

