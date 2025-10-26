SASSUOLO-ROMA: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

La Roma vuole dimenticare il clamoroso ko casalingo contro il Viktoria Plzen e oggi alle ore 15 ha l’occasione per riscattarsi: i giallorossi affronteranno il Sassuolo al Mapei Stadium nel match valido per l’ottava giornata di Serie A. I capitolini si trovano al terzo posto in classifica con 15 punti e in caso di vittoria aggancerebbero il Napoli in vetta, mentre i neroverdi sono undicesimi a quota 10.

Gasperini è pronto ad affidarsi allo zoccolo duro della squadra, effettuando alcuni cambi rispetto alla gara di Europa League: Celik-Mancini-Ndicka davanti a Svilar, a destra Wesley e a sinistra Tsimikas. A centrocampo Koné recupera e gioca al fianco di Cristante, mentre in attacco torna Dybala in versione falso nove e alle sue spalle agiranno Soulé e uno tra Pellegrini e Bailey.

DOVE VEDERE SASSUOLO-ROMA IN TV E IN STREAMING

Sassuolo-Roma sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma DAZN. Per vedere la partita in diretta è necessario connettersi all'app Dazn tramite Smart tv collegata alla connessione internet, console di gioco (Play Station e Xbox) oppure Google Chromecast, Amazon Fire Stick Tv e TIMVISION BOX. Inoltre coloro che sono abbonati anche a Sky potranno seguire il match sul canale 214 attivando 'Zona DAZN'.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO: Muric, Walukiewicz, Idzes, Romagna, Doig, Koné, Matic, Thorstvedt, Berardi, Pinamonti, Laurienté.

ROMA: Svilar; Çelik, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dybala.

LE QUOTE

SASSUOLO-ROMA 1 X 2 EUROBET 4.30 3.45 1.85 SISAL 4.50 3.40 1.90 PLANETWIN365 4.30 3.45 1.87 SNAI 4.40 3.50 1.85

LR24