Sassuolo, Boloca salta la Roma: risentimento al ginocchio sinistro (COMUNICATO)

Tegola per il Sassuolo di Fabio Grosso, il quale dovrà rinunciare a Daniel Boloca in vista della partita di domenica contro la Roma. Il centrocampista si è sottoposto questa mattina agli esami strumentali, che hanno evidenziato un risentimento al ginocchio sinistro. Ecco il report dell’allenamento: “Doppia seduta di allenamento al Mapei Football Center per i neroverdi. La squadra, nella seduta di allenamento mattutina ha svolto riscaldamento, lavoro di forza in palestra e trasformazione in campo. Nel pomeriggio, dopo una prima fase di messa in azione, il gruppo ha svolto esercitazioni tecnico tattiche, possesso palla e una serie di partitelle a campo ridotto.

Gli accertamenti effettuati da Daniel Boloca, in seguito al trauma contusivo rimediato nei giorni scorsi, hanno evidenziato un risentimento al ginocchio sinistro. Il calciatore dovrà osservare, nelle prossime settimane, un periodo di riabilitazione e sarà sottoposto a consulti specialistici per definire il percorso di recupero”.

(sassuolocalcio.it)