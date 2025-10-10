Lazio, Sarri: "Contro la Roma la nostra miglior partita. Arbitraggio? Al terzo fallo avrei ammonito"

LAZIO STYLE CHANNEL - Una settimana dopo il derby vinto dalla Roma, Maurizio Sarri torna a parlare e analizza il difficile avvio di stagione dei biancocelesti, senza risparmiare una stoccata al metro arbitrale utilizzato, a suo dire, nella stracittadina.

Pur senza citarla direttamente, il tecnico della Lazio ha definito la prestazione contro i giallorossi come la migliore della sua squadra in questo avvio di campionato: "La nostra prestazione migliore è stata contro la Roma. Qualche merito bisogna concederlo".

L'allenatore si è poi soffermato sull'aspetto fisico del gioco in Italia, con un riferimento diretto alla partita di domenica scorsa: "In Italia si sta instaurando un gioco molto fisico. Certi tipi di contatto non sono fischiati. (...) Nel derby, sono stati commessi dieci falli contro il gioco del calcio. In quell'occasione, se fossi stato l'arbitro, al terzo fallo avrei ammonito". Sarri ha poi ribadito le grandi difficoltà legate ai tanti infortuni che hanno colpito la sua squadra, sottolineando come fosse "folle" non prevedere un inizio di stagione complicato.