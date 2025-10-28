Roma-Parma, ufficiale: trasferta vietata ai residenti nella provincia di Parma (COMUNICATO)

Domani alle ore 18:30 andrà in scena allo Stadio Olimpico la partita tra Roma e Parma, valida per la nona giornata di Serie A. La squadra ducale, ancora a secco di vittorie in trasferta, non potrà contare su gran parte dei propri tifosi. Come ordinato dalla Prefettura della Capitale, è stata la vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Parma in seguito ai violenti scontri avvenuti in occasione della sfida contro la Cremonese.

"PREMESSO che mercoledì 29 ottobre 2025 si terrà, presso lo Stadio Olimpico di Roma, l’incontro di calcio “Roma – Parma” valevole per il Campionato di calcio di Serie A;

VISTA la determinazione n. 39/2025 del 23 settembre 2025 con la quale

l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, considerato il profilo di

alto rischio della predetta gara “Roma – Parma” ha rinviato al Comitato di

Analisi sulle Manifestazioni Sportive l’approfondimento per l’individuazione di

adeguate misure di rigore;

VISTA la determinazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive n. 32/2025 del 24 settembre 2025 che, in ragione dei

violenti scontri verificatisi in occasione dell’incontro “Cremonese – Parma”

disputatosi il 21 settembre 2025 e delle gravi condotte poste in essere dai tifosi

della squadra del Parma che hanno aggredito gli ultras cremonesi nei pressi di un

locale pubblico luogo di ritrovo dei medesimi, causando anche il ferimento di

appartenenti alle FF.OO ed alla luce dell’elevata pericolosità della tifoseria

parmense, che potrebbe dar luogo a condotte pregiudizievoli per l’ordine e la

sicurezza pubblica anche nella fase della movimentazione, sottopone alla

valutazione del Prefetto l’opportunità di disporre il divieto di vendita di

tagliandi ai residenti nella provincia di Parma; [...]

ORDINA che, in occasione dell’incontro di calcio “Roma – Parma”, in programma

presso lo Stadio Olimpico di Roma mercoledì 29 ottobre 2025, per motivi di

sicurezza sia adottat a la seguente prescrizione: divieto di vendita di tagliandi ai residenti nella provincia di Parma".

