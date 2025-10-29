ROMA-PARMA: le formazioni UFFICIALI. Soulé e Dybala alle spalle di Ferguson. Hermoso braccetto, Celik torna esterno (FOTO, VIDEO e DIRETTA)

La Roma vuole agganciare il Napoli in vetta alla classifica e oggi alle ore 18:30 affronterà il Parma allo Stadio Olimpico in occasione della nona giornata di Serie A. I giallorossi si trovano al secondo posto e in caso di successo aggancerebbero gli uomini di Conte a 18 punti, mentre i crociati sono quindicesimi a quota 7.
Gasperini effettua alcuni cambi rispetto alla formazione che ha battuto il Sassuolo: Hermoso-Mancini-Ndicka davanti a Svilar, a destra Celik e a sinistra Wesley. A centrocampo confermata la coppia Koné-Cristante, mentre sulla trequarti spazio a Soulé e Dybala con Ferguson centravanti.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
ROMA: Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Ferguson.
A disp.: Vasquez, Gollini, Ziolkowski, Ghilardi, Rensch, Tsimikas, Sangaré, Pisilli, El Aynaoui, Baldanzi, Pellegrini, Dovbyk.
All.: Gasperini.
PARMA: Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Bernabé, Estévez, Sorensen, Ordonez, Britschgi; Cutrone, Pellegrino.
A disp.: Corvi, Rinaldi, Ndiaye, Benedyczak, Almqvist, Lovik, Begi, Hernani, Cremaschi, Djuric, Troilo, Trabucchi, Plicco, Cardinali, Ciardi.
All.: Cuesta.
Arbitro: Crezzini. Assistenti: Peretti - Zingarelli. IV Uomo: La Penna. VAR: Aureliano. AVAR: Maggioni.
PREPARTITA
17:30 - Ecco la formazione ufficiale della Roma.
? La nostra formazione per #RomaParma ?#ASRoma pic.twitter.com/XwwXAYLCw7
— AS Roma (@OfficialASRoma) October 29, 2025
17:24 - Ecco la formazione ufficiale del Parma.
?????????? ??#RomaParma #SerieAEnilive pic.twitter.com/CRpZqspXOY
— ????? ?????? ???? (@1913parmacalcio) October 29, 2025
17:18 - La Roma è arrivata allo Stadio Olimpico.
? Ci siamo #ASRoma #RomaParma pic.twitter.com/NmVm89IDpB
— AS Roma (@OfficialASRoma) October 29, 2025
The team has arrived
? Fuelled by Q8#ASRoma #RomaParma pic.twitter.com/pfny4UgSrA
— AS Roma English (@ASRomaEN) October 29, 2025
17:16 - Il giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante anticipa la formazione della Roma.
Formazione Ufficiale #ParmaRoma
3-4-2-1
Svilar
---
Hermoso
Mancini
NDicka
----
Celik
Cristante
Konè
Wesley
----
Soulè
Dybala
----
Ferguson
Live @SkySport pic.twitter.com/Fp7cdiBtGh
— Angelo Mangiante (@angelomangiante) October 29, 2025
16:42 - Una panoramica dello Stadio Olimpico a meno di due ore dal calcio d'inizio di Roma-Parma.
? ?️ #ASRoma #RomaParma pic.twitter.com/HmpzkOtE6p
— AS Roma (@OfficialASRoma) October 29, 2025
The calm before kick-off ?️#ASRoma #RomaParma pic.twitter.com/6t8jBPUGQ8
— AS Roma English (@ASRomaEN) October 29, 2025