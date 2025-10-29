ROMA-PARMA: le formazioni UFFICIALI. Soulé e Dybala alle spalle di Ferguson. Hermoso braccetto, Celik torna esterno (FOTO, VIDEO e DIRETTA)

La Roma vuole agganciare il Napoli in vetta alla classifica e oggi alle ore 18:30 affronterà il Parma allo Stadio Olimpico in occasione della nona giornata di Serie A. I giallorossi si trovano al secondo posto e in caso di successo aggancerebbero gli uomini di Conte a 18 punti, mentre i crociati sono quindicesimi a quota 7.

Gasperini effettua alcuni cambi rispetto alla formazione che ha battuto il Sassuolo: Hermoso-Mancini-Ndicka davanti a Svilar, a destra Celik e a sinistra Wesley. A centrocampo confermata la coppia Koné-Cristante, mentre sulla trequarti spazio a Soulé e Dybala con Ferguson centravanti.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Ferguson.

A disp.: Vasquez, Gollini, Ziolkowski, Ghilardi, Rensch, Tsimikas, Sangaré, Pisilli, El Aynaoui, Baldanzi, Pellegrini, Dovbyk.

All.: Gasperini.

PARMA: Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Bernabé, Estévez, Sorensen, Ordonez, Britschgi; Cutrone, Pellegrino.

A disp.: Corvi, Rinaldi, Ndiaye, Benedyczak, Almqvist, Lovik, Begi, Hernani, Cremaschi, Djuric, Troilo, Trabucchi, Plicco, Cardinali, Ciardi.

All.: Cuesta.

Arbitro: Crezzini. Assistenti: Peretti - Zingarelli. IV Uomo: La Penna. VAR: Aureliano. AVAR: Maggioni.

PREPARTITA

17:16 - Il giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante anticipa la formazione della Roma.

