Roma-Parma, Gasperini e il gol annullato a Soulé: "Dovranno spiegarci il regolamento, episodi uguali sono stati valutati diversamente..."

La Roma si ripete e dopo la vittoria contro il Sassuolo si impone per 2-1 contro il Parma grazie alle reti di Hermoso e Dovbyk. Successo fondamentale per i giallorossi, che agganciano il Napoli in vetta alla classifica a quota 21 punti. Al termine della partita Gian Piero Gasperini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN e tra i vari temi trattati si è soffermato sul gol annullato a Matias Soulé per un fuorigioco (considerato attivo) di Zeki Celik: "Dovranno spiegarci questo regolamento perché ci sono stati episodi uguali: o è un errore questo o lo sono quelli... Non ci possono essere valutazioni diverse altrimenti si crea confusione. Aspettiamo chiarezza".