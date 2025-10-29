ROMA-PARMA: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

La Roma vuole dare continuità alla vittoria ottenuta in casa del Sassuolo e oggi alle ore 18:30 affronterà il Parma allo Stadio Olimpico in occasione della nona giornata di Serie A. I giallorossi si trovano al secondo posto in classifica e in caso di successo aggancerebbero il Napoli capolista, mentre i crociati sono quindicesimi a quota 7.

Gasperini è pronto a effettuare alcuni cambi rispetto alla formazione scesa in campo domenica: Hermoso-Mancini-Ndicka davanti a Svilar, a destra Celik e a sinistra Wesley. A centrocampo confermata la coppia Koné-Cristante, mentre sulla trequarti Soulé e Pellegrini alle spalle di Dybala in versione falso nove.

DOVE VEDERE ROMA-PARMA IN TV E IN STREAMING

Imbarazzo della scelta per i tifosi che vorranno vedere il match. Roma-Parma sarà trasmesso sia su DAZN sia su Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport). Per quanto riguarda DAZN, è necessario connettersi all'app tramite Smart tv collegata alla connessione internet, console di gioco (Play Station e Xbox) oppure Google Chromecast, Amazon Fire Stick Tv e TIMVISION BOX. La partita potrà essere vista in streaming anche su Sky Go e NOW.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala.

PARMA: Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Keita, Bernabé, Sorensen, Lovik; Cutrone, Pellegrino.

LE QUOTE

ROMA-PARMA 1 X 2 EUROBET 1.47 4.00 7.40 SISAL 1.48 4.00 8.00 PLANETWIN365 1.48 4.10 7.50 SNAI 1.45 4.10 7.50

LR24