Roma-Inter: prende quota l'ipotesi Dybala falso nove, alle sue spalle Soulé e Pellegrini

18/10/2025 alle 10:55.
dybala-76

Alle ore 20:45 va in scena allo Stadio Olimpico la super sfida tra Roma e Inter, valida per la settima giornata di Serie A. Come rivelato dal giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante, Gian Piero Gasperini sembra intenzionato a schierare un tridente abbastanza inedito, lasciando fuori Artem Dovbyk ed Evan Ferguson. Sta prendendo quota, infatti, l'opzione Paulo Dybala falso nove (come accaduto contro il Torino) e il duo Matias Soulé e Lorenzo Pellegrini sulla trequarti per non dare punti di riferimento ai centrali nerazzurri e aumentare l'imprevedibilità in attacco.