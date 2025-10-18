ROMA-INTER: le formazioni UFFICIALI. Davanti Soulé-Pellegrini alle spalle di Dybala. Hermoso dal 1', Wesley a sinistra (FOTO)

Per misurare l'ambizione: alle 20.45 la Roma riprende il cammino in campionato ospitando l'Inter di Chivu nella settima giornata in uno Stadio Olimpico sold out. Per l'occasione Gian Piero Gasperini sceglie Hermoso in difesa con Mancini e Ndicka, in mezzo al campo spazio ancora alla coppia Koné-Cristante. Sulle fasce, senza Angeliño indisponibile, Celik a destra e Wesley trasloca a sinistra. Davanti il tecnico giallorosso sorprende scegliendo Dybala come falso centravanti, supportato da Soulé e Pellegrini.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
ROMA: Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala.
A disp.: Gollini, Vasquez, Rensch, El Aynaoui, Dovbyk, Ferguson, Tsimikas, Ziolkowski, Bailey, Baldanzi, Pisilli, Sangaré, Ghilardi, El Shaarawy.
All.: Gasperini.
INTER: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Bonny.
A disp.: Martinez, Calligaris, De Vrij, Zielinski, Sucic, Luis Henrique, Frattesi, Diouf, Carlos, Bisseck, Palacios, Esposito.
All.: Chivu.
Arbitro: Massa. Assistenti: Meli - Cecconi. IV uomo: Feliciani. VAR: Meraviglia. AVAR: Abisso.
PREPARTITA
20.07 - Roma in campo per il warm-up.
20.00 - Svilar inizia il riscaldamento:
19.50 - Le scelte di Chivu:
19.47 - La Roma comunica l'11 ufficiale:
19.40 - Il giornalista de Il Tempo Filippo Biafora anticipa la formazione della Roma:
19.37 - L'arrivo della squadra all'Olimpico:
19.02 - Tutto pronto nello spogliatoio della Roma:
