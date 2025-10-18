Roma-Inter, la statistica negativa: i nerazzurri sono i primi a segnare 300 gol in Serie A alla stessa squadra

Il gol segnato dall'Inter contro la Roma è una rete che entra nella storia della Serie A, con i giallorossi protagonisti in qualche modo in negativo. A sottolinearlo è il portale specializzato in statistiche Opta, che ha evidenziato un record storico raggiunto dai nerazzurri.

Con la rete di oggi, l'Inter è infatti diventata la prima squadra nella storia della Serie A a girone unico (a partire dalla stagione 1929/30) a segnare 300 gol contro una singola avversaria. Un traguardo mai raggiunto prima da nessun club contro lo stesso rivale in quasi un secolo di storia del massimo campionato.