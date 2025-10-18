Roma-Inter: quinta vittoria consecutiva contro i giallorossi all'Olimpico in Serie A, nessuno come i nerazzurri

L'Inter vince 0-1 contro la Roma allo Stadio Olimpico grazie alle rete di Bonny e aggancia i giallorossi e il Napoli in vetta alla classifica. Come riportato dal portale di statistiche OptaPaolo, con questo successo i nerazzurri sono diventati la prima squadra a vincere cinque trasferte di fila contro la Roma nella storia della Serie A. Inoltre nelle ultime cinque gare di campionato all'Olimpico il punteggio complessivo è di 11-2 per l'Inter.