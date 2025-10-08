Rigori Serie A, ultimi 10 anni: chi ha la miglior percentuale realizzativa? Roma in testa con l’84.62%, Milan tra le più imprecise

Nella battuta di un calcio di rigore si concentra una miscela di tecnica, psicologia e destino che può decidere l’esito di una partita, di un torneo o addirittura di una carriera. Proprio sui tiri dal dischetto News.Superscommesse.it ha condotto un’analisi prendendo in considerazione gli ultimi 10 anni di Serie A, le prime statistiche dell’attuale stagione e i 20 club ai quali, in questo arco temporale, è stato assegnato il maggior numero di penalty: l’obiettivo è quello di stabilire quale squadra è stata più precisa dagli undici metri e quale, invece, detiene la peggiore percentuale di trasformazione.

Dai risultati dello studio, la Roma risulta alla guida di questa classifica con 91 rigori assegnati, di cui 77 realizzati, per una percentuale di successo dell’84,62%. I capitolini si confermano affidabili dal dischetto, nonostante il recente clamoroso triplice errore contro il Lille. Molto positive anche le prestazioni di Hellas Verona (84,44%), Sassuolo (84,21%) e Parma (83,33%), squadre che, pur avendo ottenuto meno rigori rispetto ai top club, hanno mostrato grande freddezza dagli undici metri.

Tra le grandi, l’Inter si distingue con 83 rigori e l’83,13% di realizzazione, mentre la

Lazio, pur avendo avuto il maggior numero di penalty (99), ne ha sbagliati 18, fermandosi a 81,82%. Più indietro la Juventus (80%) e il Napoli (78,75%), mentre sorprende in negativo il dato del Milan, che pur avendo calciato 88 rigori, ne ha trasformati solo 63, con una

percentuale di successo del 71,59%, una delle più basse tra le big.

Di seguito la classifica della percentuale realizzativa dal dischetto relativa alle 20 squadre a cui è stato assegnato il maggior numero di rigori nelle ultime 10 stagioni di Serie A:

ROMA

Rigori a favore: 91

Rigori segnati: 77

Rigori sbagliati: 14

% realizzativa: 84.62

VERONA

45

38

7

84.44

SASSUOLO

76

64

12

84.21

PARMA

24

20

4

83.33

BOLOGNA

48

40

8

83.33

INTER

83

69

14

83.13

LAZIO

99

81

18

81.82

EMPOLI

31

25

6

80.65

SAMPDORIA

55

44

11

80

JUVENTUS

75

60

15

80

NAPOLI

80

63

17

78.75

GENOA

52

40

12

76.92

TORINO

56

43

13

76.79

FIORENTINA

84

64

20

76.19

CAGLIARI

39

29

10

74.36

ATALANTA

68

50

18

73.53

MILAN

88

63

25

71.59

LECCE

30

21

9

70

UDINESE

41

18

13

68.29

CHIEVO

22

14

8

63.64