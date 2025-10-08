Rigori Serie A, ultimi 10 anni: chi ha la miglior percentuale realizzativa? Roma in testa con l’84.62%, Milan tra le più imprecise

Nella battuta di un calcio di rigore si concentra una miscela di tecnica, psicologia e destino che può decidere l’esito di una partita, di un torneo o addirittura di una carriera. Proprio sui tiri dal dischetto News.Superscommesse.it ha condotto un’analisi prendendo in considerazione gli ultimi 10 anni di Serie A, le prime statistiche dell’attuale stagione e i 20 club ai quali, in questo arco temporale, è stato assegnato il maggior numero di penalty: l’obiettivo è quello di stabilire quale squadra è stata più precisa dagli undici metri e quale, invece, detiene la peggiore percentuale di trasformazione.
Dai risultati dello studio, la Roma risulta alla guida di questa classifica con 91 rigori assegnati, di cui 77 realizzati, per una percentuale di successo dell’84,62%. I capitolini si confermano affidabili dal dischetto, nonostante il recente clamoroso triplice errore contro il Lille. Molto positive anche le prestazioni di Hellas Verona (84,44%), Sassuolo (84,21%) e Parma (83,33%), squadre che, pur avendo ottenuto meno rigori rispetto ai top club, hanno mostrato grande freddezza dagli undici metri.
Tra le grandi, l’Inter si distingue con 83 rigori e l’83,13% di realizzazione, mentre la
Lazio, pur avendo avuto il maggior numero di penalty (99), ne ha sbagliati 18, fermandosi a 81,82%. Più indietro la Juventus (80%) e il Napoli (78,75%), mentre sorprende in negativo il dato del Milan, che pur avendo calciato 88 rigori, ne ha trasformati solo 63, con una
percentuale di successo del 71,59%, una delle più basse tra le big.
Di seguito la classifica della percentuale realizzativa dal dischetto relativa alle 20 squadre a cui è stato assegnato il maggior numero di rigori nelle ultime 10 stagioni di Serie A:
ROMA
Rigori a favore: 91
Rigori segnati: 77
Rigori sbagliati: 14
% realizzativa: 84.62
VERONA
45
38
7
84.44
SASSUOLO
76
64
12
84.21
PARMA
24
20
4
83.33
BOLOGNA
48
40
8
83.33
INTER
83
69
14
83.13
LAZIO
99
81
18
81.82
EMPOLI
31
25
6
80.65
SAMPDORIA
55
44
11
80
JUVENTUS
75
60
15
80
NAPOLI
80
63
17
78.75
GENOA
52
40
12
76.92
TORINO
56
43
13
76.79
FIORENTINA
84
64
20
76.19
CAGLIARI
39
29
10
74.36
ATALANTA
68
50
18
73.53
MILAN
88
63
25
71.59
LECCE
30
21
9
70
UDINESE
41
18
13
68.29
CHIEVO
22
14
8
63.64