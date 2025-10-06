Parma, lesione capsulo legamentosa alla caviglia per Valeri: il difensore in dubbio per la gara contro la Roma (COMUNICATO)

Durante la partita giocatasi sabato scorso tra Parma e Lecce, il tecnico Cuesta ha dovuto fare i conti con il forfait di Emanuele Valeri. Il difensore è infatti stato sostituito al 26esimo del primo tempo a causa di un infortunio. Il classe 1998 romano si è sottoposto oggi agli esami strumentali, che hanno evidenziato una lesione capsulo legamentosa post-traumatica alla caviglia destra. Quasi sicuramente Valeri, salterà il match contro il Genoa del 19 ottobre e le sue condizioni saranno da valutare anche per la sfida dell'Olimpico contro la Roma del 29 ottobre.

(parmacalcio1913.com)

