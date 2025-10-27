Parma, Cuesta: "Gasperini? Un riferimento. La Roma fortissima e con le idee chiare. Sarà una partita difficile che affronteremo con umiltà e fiducia"

Alla vigilia della sfida dell'Olimpico, il tecnico del Parma Carlos Cuesta ha presentato in conferenza stampa il match contro la Roma.

L'allenatore degli emiliani ha speso parole di stima per Gian Piero Gasperini: "È un riferimento in Italia per quello che ha ispirato a livello di gioco ed è un grande riferimento per tutti gli allenatori, soprattutto per la velocità con cui riesce a trasformare le sue squadre". Il tecnico ha poi analizzato le caratteristiche dei giallorossi: "La Roma è una squadra fortissima con le idee chiare. Ci aspettiamo una Roma che vorrà giocare nella nostra metà campo e che vorrà attaccare gli spazi, compatta e che vorrà mantenere il possesso palla, oltre a essere sempre aggressiva. In avanti possono cambiare molto, possono giocare a una o due punte o dare più spazio agli esterni".

"Sarà una partita difficile che affronteremo con umiltà e grande fiducia per raggiungere il risultato che vogliamo", ha concluso Cuesta. "Il nostro approccio non cambierà. Noi dovremo essere bravi a capire le situazioni e sfruttare le opportunità che avremo a disposizione".