Okaka: "Gasperini è l'uomo giusto al momento giusto per la Roma. I giallorossi possono arrivare in fondo"

Stefano Okaka Chuka, ex attaccante della Roma tra le altre squadre, ha rilasciato un'intervista al portale dedicato al calciomercato. Ecco le parole del romano su Gasperini e sulla lotta Scudetto in Serie A:

Per la lotta Scudetto, chi vedi davanti?

"Ad inizio anno ho parlato della Roma: con Gasperini può arrivare in fondo. Se la deve vedere con le solite: ci sono il Napoli, l'Inter, ma anche il Milan che ha trovato una stabilità e un grande campione come Modric. Ci metto anche la Juventus".

Conosci bene Roma: come vedi uno come Gasperini dopo questa partenza?

"Lo vedo bene, a Roma serve uno come Gasperini. A Roma dopo Totti, Cassano e De Rossi sono arrivati molti grandi calciatori, anche se spesso non ancora affermati. Ecco, in questo contesto è perfetto uno come Gasp basta vedere cosa ha fatto con l'Atalanta. La persona giusta nel posto giusto".

(tuttomercatoweb.com)

