Napoli: lesione di alto grado del bicipite femorale per De Bruyne. Out contro la Roma

Brutte notizie per il Napoli. Kevin De Bruyne, infatti, ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia destra e rischia un lungo stop. Sarà dunque out per la sfida contro la Roma in programma il prossimo 30 novembre. Questo il comunicato del club: "In seguito all'infortunio occorso durante il match contro l'Inter, Kevin De Bruyne si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo".

(sscnapoli.it)