Napoli: lesione di alto grado del bicipite femorale per De Bruyne. Out contro la Roma

27/10/2025 alle 12:58.
Brutte notizie per il Napoli. Kevin De Bruyne, infatti, ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia destra e rischia un lungo stop. Sarà dunque out per la sfida contro la Roma in programma il prossimo 30 novembre. Questo il comunicato del club: "In seguito all'infortunio occorso durante il match contro l'Inter, Kevin De Bruyne si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo".

