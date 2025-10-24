Napoli, frattura al piede per Meret: a forte rischio la sfida con la Roma del 30 novembre

Brutte notizie in casa Napoli, a poco più di un mese dalla sfida di campionato contro la Roma. Il portiere titolare, Alex Meret, ha riportato la frattura del secondo metatarso del piede destro, un infortunio che lo costringerà a un lungo stop.

A comunicarlo è stato lo stesso club partenopeo con una nota ufficiale: "Nel corso della seduta mattutina Alex Meret ha riportato un infortunio. Il portiere azzurro si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una frattura del secondo metatarso del piede destro".

I tempi di recupero in caso di frattura sono stimati in circa 30 giorni. La sua presenza per il match contro la Roma, in programma il 30 novembre, è quindi a forte rischio. Meret salterà sicuramente i prossimi impegni e solo le valutazioni delle prossime settimane potranno stabilire se riuscirà a recuperare in tempo per affrontare i giallorossi.

(sscnapoli.it)