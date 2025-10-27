Milan-Roma, l'annuncio di DAZN: il match di domenica sarà visibile in chiaro

Il big match di San Siro tra Milan e Roma sarà visibile in chiaro per tutti. DAZN ha infatti annunciato che la sfida di domenica sera, con fischio d'inizio alle 20:45, sarà trasmessa gratuitamente sulla propria piattaforma.

Le due squadre si affronteranno in uno scontro diretto cruciale per le zone alte della classifica. "Milan e Roma, sognando la vetta", è lo slogan scelto dall'emittente per presentare il big match. A raccontare la sfida sarà la telecronaca di Pierluigi Pardo, affiancato dal commento tecnico di Emanuele Giaccherini. Il prepartita avrà inizio alle 19.30 con "Fuoriclasse", lo show della domenica condotto da Diletta Leotta insieme a Massimo Ambrosini, Andrea Stramaccioni e Federica Zille, che accompagnerà gli spettatori fino al fischio d’inizio.



