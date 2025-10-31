Milan, Leao torna in gruppo: ci sarà contro la Roma. Terapie per Tomori e Gimenez, ancora a parte Rabiot e Pulisic

Buone notizie per Massimiliano Allegri in vista del big match tra Milan e Roma, valido per la decima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 20:45 a San Siro. I rossoneri si sono allenati questa mattina e l'allenatore può sorridere per le condizioni di Rafael Leao: l'attaccante portoghese ha recuperato dall'infiammazione all'anca e ha lavorato con il resto del gruppo insieme ad Ardon Jashari e Pervis Estupinan, motivo per cui l'ala sarà a disposizione contro i giallorossi. Terapie, invece, per Fikayo Tomori e Santiago Gimenez: il difensore e il centravanti stanno cercando di smaltire i rispettivi problemi fisici (ginocchio per il primo e caviglia per il secondo), ma difficilmente riusciranno a recuperare per domenica. Ancora a parte Adrien Rabiot e Christian Pulisic.