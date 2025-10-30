Milan, emergenza infortuni verso la Roma: poche chance per Tomori. Da valutare Leao e Gimenez, Pulisic tenta il recupero per la panchina

Emergenza infortuni in casa Milan in vista della partita contro la Roma, in programma domenica alle ore 20:45 a San Siro e valida per la decima giornata di Serie A. Come riportato dall'emittente televisiva, gli uomini di Massimiliano Allegri si alleneranno oggi alle ore 15 e l'attenzione è su alcuni calciatori: Fikayo Tomori ha rimediato una forte contusione al ginocchio destro contro l'Atalanta e ha poche chance di recupero, mentre restano da valutare anche Rafael Leao e Santiago Gimenez rispettivamente per un problema all'anca e alla caviglia. Assente Adrien Rabiot, mentre Christian Pulisic tenta di essere a disposizione per la panchina. In attacco, quindi, Allegri potrebbe schierare l'inedita coppia formata da Ruben Loftus-Cheek e Christopher Nkunku.

(Sky Sport)