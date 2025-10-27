Milan, Allegri: "Contro la Roma spero di recuperare Estupinan. Pulisic è out"



Alla vigilia della sfida contro l'Atalanta, Max Allegri ha parlato in conferenza stampa anche degli infortunati e dei possibili recuperi in vista della sfida di domenica sera contro la Roma: "Sapevamo che il calendario fino alla prossima sosta aveva partite complicate, ma sono tutte complicate e difficili, anche venerdì contro il Pisa ci siamo complicati la vita: potevamo fare meglio. È importante pensare alla partita di domani: domani recuperiamo Loftus-Cheek, prima della partita di Parma recupereremo Pulisic, Estupinan speriamo sia a disposizione già con la Roma, per poi affrontare il post sosta con la rosa a disposizioni. Abbiamo un numero ristretto di giocatori ma che bastano per affrontare queste partite fino alla sosta".

Su Jashari e Pulisic:

"Con la Roma assolutamente no Pulisic, con il Parma speriamo di averlo per la panchina. Il recupero sta andando bene. Jashari credo che da mercoledì si riaggregherà piano piano con la squadra. Avrà bisogno di tempo, durante la sosta vedremo di organizzare un'amichevole: sono tre mesi e mezzi che non gioca a calcio. È importante, soprattutto per lui, tornare con la squadra: andrà riadattato e fargli trovare la condizione".