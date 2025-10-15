Milan, allarme Pulisic. Il ct Pochettino: "Problema al bicipite femorale, stasera valuteremo le sue condizioni"

Tegola Christian Pulisic per Massimiliano Allegri. Il talentuoso statunitense, infatti, al minuto 31 dell'amichevole tra Stati Uniti e Australia è stato costretto a lasciare il campo. Il suo stop preoccupa in casa Milan, anche se per ora non ci sono precise indicazioni sulla gravità del suo infortunio. Delle sue condizioni ne ha parlato l'attuale ct Pochettino che ha detto: "Ha sentito qualcosa al bicipite femorale. Domani volerà in Italia e stasera valuteremo le sue condizioni. Al momento non possiamo dire nulla". I rossoneri rischiano di perdere l'ex Chelsea in un momento delicato che porterà i ragazzi di Allegri a sfidare Fiorentina, Pisa, Atalanta e Roma.