Lazio-Roma, pugno di Marusic ad Angelino: arbitro e VAR non intervengono (VIDEO)

Si torna a parlare del Derby della Capitale vinto per 1-0 dalla Roma grazie alla rete di Lorenzo Pellegrini, ma l'argomento principale riguarda un clamoroso mancato intervento del VAR. Su X è infatti spuntato un video in cui si vede Adam Marusic, terzino della Lazio, sferrare un pugno a palla lontana ad Angelino, il quale si accascia immediatamente a terra. L'arbitro non vede il contatto e il colpo è completamente sfuggito anche al VAR, che non ha richiamato il direttore di gara al monitor per espellere il calciatore. Un episodio molto simile si è verificato in Como-Cremonese e Jesus Rodriguez, calciatore dei lariani, è stato espulso per un colpo a un avversario e ha ricevuto ben tre giornate di squalifica.