La Roma passa anche a Firenze: è la quarta volta nella storia che vince le prime 3 gare in trasferta

05/10/2025 alle 17:35.
Dopo le vittorie contro Pisa e nel derby, la Roma ha vinto la sua terza gara in trasferta in questo campionato. È la quarta volta nella loro storia che i giallorossi vincono le prime 3 gare lontano dall'Olimpico. Era accaduto già nel 1991/92, nel 2013/14 e infine nella stagione 2017/18.