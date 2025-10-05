La Roma passa anche a Firenze: è la quarta volta nella storia che vince le prime 3 gare in trasferta

Dopo le vittorie contro Pisa e nel derby, la Roma ha vinto la sua terza gara in trasferta in questo campionato. È la quarta volta nella loro storia che i giallorossi vincono le prime 3 gare lontano dall'Olimpico. Era accaduto già nel 1991/92, nel 2013/14 e infine nella stagione 2017/18.

3 - La Roma ha vinto le sue prime tre trasferte stagionali di un campionato di Serie A per la quarta volta nella sua storia dopo il 1991/92, il 2013/14 e il 2017/18. Conquista.#FiorentinaRoma — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 5, 2025