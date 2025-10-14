Juventus, Bremer operato al menisco: a forte rischio la sua presenza contro la Roma

Tegola per la Juventus di Igor Tudor. L'allenatore bianconero dovrà rinunciare a Gleison Bremer a causa di una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro e nella mattinata odierna il difensore brasiliano è stato sottoposto a un intervento chirurgico di meniscectomia artoscopica selettiva. Il calciatore dovrà rimanere ai box per circa 8/10 settimane e il rientro è previsto tra fine dicembre e inizio gennaio, motivo per cui la sua presenza nel match contro la Roma (in programma sabato 20 dicembre alle ore 20:45) è in forte dubbio. Ecco il report medico: "Questa mattina Gleison Bremer è stato sottoposto ad intervento chirurgico di meniscectomia artoscopica selettiva del menisco mediale del ginocchio sinistro. L’intervento, eseguito presso l’Hôpital Privé Jean Mermoz di Lione dal Dottor Bertrand Sonnery-Cottet alla presenza del medico sociale della Juventus, dott. Paolo Cavallo, è perfettamente riuscito. Il calciatore inizierà nei prossimi giorni l'iter riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica".

