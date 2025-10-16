Juric: "Prendere la squadra di Gasperini? Devi essere bravo a cambiare alcune cose. Carnesecchi? Svilar è superiore, ma può superarlo" (VIDEO)

Ivan Jurić, tecnico dell'Atalanta ed ex allenatore della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sportmediaset. L'allenatore ha analizzato il suo arrivo a Bergamo, parlando dell'eredità lasciata da Gian Piero Gasperini, e si è soffermato su un paragone tra i due portieri che ha allenato di recente, Svilar e Carnesecchi.

Prendere per mano una squadra plasmata da Gasperini è stato un vantaggio? Si è ritrovato un gruppo con una grande cultura del lavoro?

"Assolutamente. Non solo cultura del lavoro, anche altre cose. Poi è chiaro che devi essere molto bravo a cercare di cambiare le cose che vuoi cambiare, trovando il giusto equilibrio. Riuscire a farlo non è facile, ma fino ad adesso sta andando bene, perché secondo me è un gruppo estremamente intelligente che vuole lavorare bene".

Lei ha avuto forse i due portieri più forti del campionato, Svilar e Carnesecchi. C'è una differenza? Chi ha più margini?

"Sono due grandi portieri. Penso che Svilar sia avanti rispetto a Carnesecchi per il lavoro svolto che ha fatto con il preparatore negli ultimi 3-4 anni, proprio nelle cose tecniche di portiere. Noi quest'anno abbiamo preso un ragazzo con grandissimo talento e secondo me Carnesecchi ha margini di miglioramento ancora enormi. Io mi auguro che lui superi Svilar, perché secondo me ce la può fare. Svilar, secondo me, su certe cose in questo momento è superiore perché ha un lavoro dietro del preparatore della Roma già da anni e certe cose le fa veramente bene".

(sportmediaset.mediaset.it)

VAI AL VIDEO