Inter, Volpi (resp. area medica): "Thuram? Per la Roma è complicato, ma mai dire mai"

GR PARLAMENTO - "Le condizioni di Thuram? Sta procedendo tutto molto bene e questa settimana vedremo se riuscirà a seguire tutti gli step per il recupero. Valuteremo la possibilità di inserirlo appena possibile: per la Roma è complicato, ma mai dire mai". Queste le parole del Prof. Piero Volpi, ortopedico e responsabile dell'area medica dell'Inter a 'La politica nel Pallone' su Gr Parlamento, sull'attaccante francese. "Viviamo questi giorni in cui c'è la sosta con grande apprensione e ovviamente siamo in contatto con gli staff medici delle varie nazionali perché non è solo la partita a creare problemi ma anche i viaggi, l'alimentazione, gli allenamenti e il fuso orario", ha aggiunto Volpi che sul problema delle partite sempre più numerose ha spiegato che "gli infortuni aumentano per un motivo molto semplice: si gioca troppo e ci si allena sempre meno. Le partite sono in leggero aumento ma oggi, al netto del defaticante dopo la partita e quello preparante il giorno precedente la competizione, manca il tempo per l'allenamento, quello importante, per il contributo fisico al giocatore". La gara tra Roma e Inter è in programma sabato sera all'Olimpico.

Volpi ha parlato anche del giovane attaccante nerazzurro Pio Esposito.

"Siamo consapevoli delle sue capacità, ha contenuti morali molto solidi, oltre alle potenzialità tecniche che si vedono sul campo. Rivedo in lui l'Aldo Serena giovane: le qualità tecniche sono un po' diverse, ma quelle morali, come la tenacia, la voglia d'arrivare e l'educazione, lo avvicinano a Serena".