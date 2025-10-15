Inter, Mkhitaryan: "Roma molto forte, lotterà per lo scudetto. Gasperini è uno che va fino in fondo"

DAZN - Henrikh Mkhitaryan, ex centrocampista della Roma e ora in forza all'Inter, ha rilasciato un'intervista alla piattaforma streaming e tra i vari temi trattati si è soffermato sulla sfida contro la squadra giallorossa (in programma sabato alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico). Ecco le sue parole.

Rivedi un po' Mourinho in Chivu?

"Sì, ci sono cose simili nel modo di parlare e di allenare. Stiamo facendo allenamenti molto divertenti e mi stanno piacendo tantissimo. Chivu sta prendendo la strada giusta, è molto attento nei piccoli dettagli che fanno la differenza durante la partita".

Roma-Inter è una partita speciale: si vive meglio a Roma o a Milano? Dove si vive in modo più passionale il calcio?

"In tutte e due le città si vive bene. Si vive di calcio, che è la cosa più importante: a Roma sono più emozionali, mentre qui a Milano sono più sereni. Sono due cose bellissime. Ho vissuto tre anni bellissimi a Roma e poi qui a Milano, sono contento di essere venuto in Italia ed è stata la scelta più giusta per la mia vita".

C'è anche la Roma per lo scudetto?

"Sì, sono sicuro che sono sulla strada giusta. Sono molto forti, fanno vedere come giocano e quanto si sacrificano in campo. Conoscendo Gasperini, che è uno che va fino in fondo, sono sicuro che lotteranno per lo scudetto".

Pio Esposito ti ricorda Dzeko?

"È un grande talento, ma non voglio che lo rovinino: è ancora molto giovane. Non mettiamogli pressione, verrà il suo tempo e farà molto bene, ma bisogna aspettare e non accelerare le cose. La somiglianza con Dzeko? Secondo me sono diversi. Sono entrambi forti fisicamente, Edin ha fatto una grande carriera e spero che Pio possa fare lo stesso".