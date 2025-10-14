Inter, Mkhitaryan: "Con la Roma non sarà una sfida scudetto"

SKY SPORT - Dopo la presentazione a Milano del suo libro scritto con Alessandro Alciato, "La mia vita sempre al centro", Mkhitaryan è stato intervistato ai microfoni dell'emittente televisiva e ha parlato di Roma-Inter in programma sabato sera all'Olimpico. "In questo momento della mia vita le cose più importanti che ho messo al centro sono tante. Passione, cuore, orgoglio, vita. Ho avuto una carriera molto buona e guardando dietro mi sento orgoglioso e fiero - le sue parole -. L’ultimo periodo è stato difficile, tanti alti e bassi. Bisogna capire cosa succede, se si può mantenere il livello che il calcio chiede. Non è facile ma sto facendo tutto per mantenermi bene. Vedremo se questa sarà la mia ultima stagione".

"Sarà una sfida difficile in una piazza calda - ha detto parlando della gara con la Roma -. Con Gasperini stanno facendo bene, sarà una partita interessante. Ci prepareremo al meglio per affrontare una squadra forte. Partita scudetto? No, da questo non dipendono i nostri percorsi. Sarà una partita che entrambe vorranno vincere, speriamo di avere un risultato positivo".

Infine, sul confronto tra Chivu e Inzaghi ha detto: "Inutile. Simone ha fatto quattro anni. Vedremo alla fine del suo percorso cosa avrà fatto e cosa avrà dato all’Inter".